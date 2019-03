PvdA: dankbaar dat we weer opkrabbelen

De PvdA is „dankbaar” met het beperkte verlies dat de partij lijkt te lijden in de Provinciale Statenverkiezingen. Partijvoorzitter Nelleke Vedelaar ziet daarin dat het vertrouwen in de sociaaldemocraten „weer groeiende is”. De partij zou „weer herkenbaar” zijn.

De PvdA maakte in de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 een doodsmak, maar „liet bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar herstel zien. En dat herstel wordt groter”, is de indruk van Vedelaar. „Het enthousiasme bij deze uitslag is echt heel groot.”

De oppositiepartij verliest volgens een exitpoll één van haar acht zetels in de Eerste Kamer. De resterende zeven zijn eventueel genoeg om de regeringscoalitie, die haar meerderheid vrijwel zeker kwijtraakt, te hulp te kunnen schieten.