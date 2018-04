PvdA bevraagt minister om medisch dossier realityster

De PvdA is geschrokken van het bericht dat tientallen onbevoegden in het medisch dossier van realityster Barbie hebben gesnuffeld. Tweede Kamerlid Sharon Dijksma wil dat minister Bruno Bruins (Medische Zorg) het Haga-ziekenhuis op het voorval aanspreekt.

Dijksma wil verder van de minister weten of dit meer mensen overkomt en of de Inspectie voor de Gezondheidszorg niet moet ingrijpen. Ook vraagt ze Bruins of hij reden ziet voor strengere regels voor de toegang tot patiëntgegevens.

De Autoriteit Persoonsgegevens is een onderzoek begonnen naar het gerommel met het dossier van Barbie, die eigenlijk Samantha de Jong heet. Alleen medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling van een patiënt mogen zijn of haar gegevens inzien.

De Jong lag in het Haagse ziekenhuis omdat ze zou hebben geprobeerd een eind aan haar leven te maken.