PvdA: Acceptatieplicht voor bijzondere school

PvdA-leider Asscher wil in de Grondwet vastleggen dat bijzonder scholen geen leerlingen vanwege hun overtuiging meer mogen weigeren.

Volgens Asscher staat de kansengelijkheid in het onderwijs „gigantisch onder druk” en daarom moet artikel 23 van de Grondwet, waarin sinds 1918 de vrijheid van onderwijs is gewaarborgd, worden herschreven. De PvdA gaat daarover een initiatiefwet indienen, zo kondigt de PvdA-voorman woensdag aan in een interview met het AD.

Op dit moment hebben bijzondere scholen het recht om leerlingen te weigeren als ze niet bij de overtuiging van de school passen. Asscher wil dat ieder kind op iedere school onderwijs mag volgen ook al hebben ouders en kinderen een andere levensovertuiging. Ouders en kinderen zijn wel gehouden om de grondslag en de regels van de school te respecteren.

De PvdA diende eerder een initiatiefwet in voor een acceptatieplicht. Daarin werd het recht op toelating in onderwijswetten geregeld en niet in de Grondwet. De eerste initiatiefwet kreeg tot nu toe onvoldoende steun in de Tweede Kamer, daarom zette de PvdA de behandeling ervan niet door. Asscher wil nu een nieuwe poging doen door aanpassing van de Grondwet. Daarvoor is uiteindelijk twee derde meerderheid nodig. De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben afgesproken dat er in deze kabinetsperiode geen acceptatieplicht komt.

Ouderbijdrage

Asscher wil in het initiatiefwetsvoorstel ook regelen dat onderwijs voor leerplichtige kinderen kosteloos moet zijn. De maatregel is gericht tegen scholen die via een hoge eigen bijdrage armlastige ouders ontmoedigen zich in te schrijven. De ouderbijdrage is weliswaar vrijwillig, maar vormt in de praktijk toch een drempel.