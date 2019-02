Punten en strafpunten voor SGP-Kamerlid Stoffer

SGP-Kamerlid Stoffer verdient waardering, maar hij krijgt ook kritiek.

„Niet drammen, niet dromen, maar doen.” Met deze woorden maakte SGP-Kamerlid Stoffer begin deze maand goede sier tijdens een uitgebreid debat over het klimaat in de Tweede Kamer.

Nu is het mooie dat de SGP’er zelf het goede voorbeeld geeft. Onlangs moest hij de cv-ketel in zijn 25 jaar oude woning in Elspeet vervangen. Nu gaat hij zijn huis verwarmen middels een warmtepomp. Vorige week stond Stoffer in een plaatselijk blaadje vol trots op de foto voor zijn huis met op de achtergrond de warmtepomp.

Stoffer kwam vorige week ook nog op een andere manier in het nieuws. In het blad van de Landelijke Stichting tot bevordering van de Staatkundig Gereformeerde Beginselen, ”In het Spoor” bespreekt de hersteld hervormde kand. D. Baarssen uit Urk een interviewbundel ”Een levend getuigenis. Gesprekken over 100 jaar SGP” van Adriaan van Belzen. Baarssen let vooral op de visie van de geïnterviewden op artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en hun visie op de vrouw in de politiek. Stoffer brengt het er in de ogen van de recensent niet zo best af. Stoffer is voor SGP-vrouwen in de politiek. Hij heeft zich ook nooit zo in de kwestie verdiept. Baarssen neemt geen blad voor de mond: „Dus hebben we al een Tweede Kamerlid namens de SGP die het SGP-beginselprogram moet vertolken en uitdragen, die de SGP moet vertegenwoordigen en die zelf geen benul heeft van een belangrijk SGP-standpunt.”