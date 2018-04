Puigdemonts ministers in België verhoord

De Belgische justitie heeft drie met hun premier Carles Puigdemont in oktober naar België gevluchte ministers van de afgezette Catalaanse regering gehoord en onder voorwaarden weer vrijgelaten. Meritxell Serret, Lluís Maria Puig en Antoni Comín werden in Brussel formeel op de hoogte gesteld van het nieuwe Europese aanhoudingsbevel dat Spanje tegen hen en Puigdemont heeft uitgevaardigd.

Puigdemont werd 25 maart naar aanleiding van het Spaanse uitleveringsverzoek in Duitsland opgepakt op de terugweg van een lezing in Finland. Het parket in Brussel liet daarop weten „geen actieve jacht” te beginnen op zijn volgelingen omdat hun verblijfplaatsen bekend zijn en er geen vluchtgevaar dreigt. Het drietal bood zich donderdag bij de Brusselse onderzoeksrechter aan. Volgens een woordvoerder zijn ze na verhoor onder borgtocht vrijgelaten.

De Brusselse raadkamer doet op een nog te bepalen datum uitspraak over de uitlevering van de drie. Puigdemont is inmiddels in Duitsland vrijgelaten waar hij de afwikkeling van zijn uitleveringsprocedure moet afwachten.