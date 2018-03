Puigdemont pikt filmen sms'jes niet

De advocaten van voormalig Catalaans premier Carles Puigdemont en zijn ex-minister Toni Comin hebben een klacht ingediend tegen een Spaanse televisiezender. Telecinco filmde in januari op een bijeenkomst in Leuven sms'jes van het telefoonscherm van Comin die hij uitwisselde met Puigdemont en zond de inhoud uit. Puigdemont en Comin beroepen zich op het recht op geheimhouding van privécommunicatie.

Uit de communicatie bleek dat de seperatist het even niet meer zag zitten met zijn strijd om een onafhankelijk Catalonië. Een ervan luidde: ,,We zien de laatste dagen van een republikeins Catalonie". Een ander: ,,Ik veronderstel dat het duidelijk is: het is over. De onzen hebben ons opgeofferd. Of toch zeker mij."

De 55-jarige Puigdemont verliet Spanje toen Madrid ingreep na een poging om Catalonië af te scheiden. Hij vertrok in oktober naar België waar een aanhoudingsverzoek van Spanje werd afgewezen. De Catalaan bleef in België maar werd zondag na een lezing in Finland op de terugweg in Duitsland alsnog gearresteerd op basis van een Europees aanhoudingsbevel. Daar wacht hij op een beslissing over zijn mogelijke uitlevering aan Spanje.