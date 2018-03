„Puigdemont deed aangifte van gps onder auto”

De voormalige en inmiddels gearresteerde Catalaanse premier Carles Puigdemont zou twee weken geleden in België een tracker hebben ontdekt onder zijn wagen. Volgens verscheidene media hebben de advocaten van Puigdemont bij de politie in zijn woonplaats Waterloo, bij Brussel, de vondst van de gps-zender aangegeven en een klacht ingediend wegens schending van de privacy.

Puigdemont woont sinds februari in Waterloo. Hij was in oktober uit Spanje gevlucht nadat hij was aangeklaagd vanwege een poging Catalonië af te scheiden. Zondag werd hij op basis van een Europees aanhoudingsbevel in Duitsland gearresteerd toen hij op de terugweg was van een lezing in Finland. Hij reed in een wagen met Belgisch kenteken. Ruim tien leden van de Spaanse inlichtingendienst CNI hielden de separatistische leider op die reis in de gaten, hebben de autoriteiten volgens Spaanse media bevestigd.