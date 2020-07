Publieke omroep krijgt meer tijd voor terugdringen reclame

De televisiezenders van de publieke omroep mogen langer reclamespotjes blijven uitzenden. Het plan van mediaminister Arie Slob om de publieke televisie over anderhalf jaar voor 20.00 uur ’s avonds reclamevrij te maken, is van tafel. In ruil daarvoor beloven de omroepen vanaf 2022 de reclame in vijf jaar tijd met de helft terug te brengen.

Online verdwijnen spotjes en advertenties juist eerder, laat Slob weten. Dat moet al op 1 januari verleden tijd zijn. Datzelfde geldt voor reclame rond kinderprogramma’s.

Slob wil een nieuw omroepbestel dat minder zwaar leunt op reclame, maar neemt gas terug nu de coronacrisis ook de NPO zwaar heeft getroffen. De reclame-inkomsten van de omroepen zijn daardoor sterk afgenomen.

Ook Slobs plannen voor het derde televisienet, dat nu nog kinderen en jongeren moet bedienen en plaats moet bieden voor vernieuwing en experiment, zijn gewijzigd. NPO 3 hoeft toch geen ruimte te maken voor regionale televisie, maar kan voorlopig blijven zoals het is. Op NPO 2 wordt na het journaal van 18.00 uur iedere doordeweekse dag wel bijna twee uur lang plaats ingeruimd voor nieuws en programma’s uit de regio. Dat regioblok gaat begin volgend jaar van start.

De NPO is „tevreden” met de wijzigingen waarover de minister en de omroepen het na „maanden van constructief overleg” eens zijn geworden. Die geven „bovenal meer financiële rust”, zegt bestuursvoorzitter Shula Rijxman. En NPO 3 „kan daardoor de kraamkamer blijven voor talent”.