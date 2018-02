Mensen kunnen maandag afscheid nemen van de overleden ex-premier Ruud Lubbers. Tussen 13.00 uur en 19.00 uur kunnen mensen terecht in de Laurentius en Elisabethkathedraal in Rotterdam, waar een dag later ook de besloten herdenkingsdienst plaatsvindt.

In de kerk kunnen mensen maandag ook een condoleanceregister tekenen. De herdenkingsdienst en begrafenis volgen een dag later en zijn enkel voor genodigden.