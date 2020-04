Provinciale voorzitters willen roer bij 50PLUS overnemen

De voorzitters van een aantal provinciale afdelingen van 50PLUS willen het roer bij de partij tijdelijk overnemen, nu het hoofdbestuur onder aanvoering van voorzitter Geert Dales zijn vertrek heeft aangekondigd.

Dat schrijft voorzitter Peter Schut van de Zuid-Hollandse afdeling in een open brief die op de website van 50PLUS is geplaatst. Hij zegt te spreken namens „de ruime meerderheid van de provinciale voorzitters”.

„Een grote meerderheid van de provinciale voorzitters voelt zich verantwoordelijk om 50PLUS goed te laten door functioneren, en om er voor te zorgen dat er zo spoedig mogelijk weer een compleet hoofdbestuur komt”, aldus Schut. Zij willen daarom een „interim-managementteam” vormen dat dit gaat regelen.

Het demissionaire bestuur ziet evenwel niets in deze tijdelijke oplossing, laat Dales weten. De organisatie van een elektronische ledenvergadering waarin een nieuw bestuur wordt gekozen, wordt volgens hem overgelaten aan „een gerenommeerd notarissen/advocatenkantoor”.

Dales kondigde zondag zijn vertrek aan. Hij was het vertrouwen kwijtgeraakt van vrijwel alle landelijke volksvertegenwoordigers van 50PLUS, en ook van veel provinciale kopstukken. Ook de overige twee bestuursleden, Robert Gielisse en Bert Kannegieter, houden het voor gezien.

„Ondanks alle verschillen van mening willen wij dank uitspreken voor wat jullie tijdens de bestuursperiode voor 50PLUS hebben gedaan”, aldus Schut. De ouderenpartij wordt al jaren geplaagd door intern gedoe, vooral over de verdeling van baantjes. Ook Dales’ voorganger Jan Zoetelief vertrok in 2018 met ruzie.