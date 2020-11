Protest om eerste vrouwelijke SGP-wethouder

Wie het nieuws slechts een klein beetje volgde, weet dat de SGP sinds vorig maand een vrouwelijke wethouder heeft, Paula Schot. Maar wie het nieuws een klein beetje volgt, weet ook dat het protest vanuit SGP-kring tegen het aantreden van Schot gering was.

De Landelijke Stichting tot bevordering van de Staatkundig Gereformeerde Beginselen maakte wel bezwaar tegen de benoeming van „P. Leenstra-Schot”. In een persbericht wees de stichting er onder meer op dat de deugdelijke huisvrouw uit Spreuken 31 niet in de poort zat, maar dat aan haar man overliet.

Vorige week tekende ook de Zeeuwse oud-gedeputeerde George van Heukelom (71) bezwaar aan. Via omroep Zeeland liet hij weten dat de benoeming hem hem „echt veel pijn” doet. In het filmpje dat de omroep online zette, is te zien hoe de kwestie Van Heukelom raakt.

Hij weet ook niet hoe het nu verder moet met deze kwestie. Het advies van partijgenoten om ervoor te bidden, volgt hij in ieder geval niet op. „Voor kwalijke zaken kun je niet bidden.”