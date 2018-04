Profijt bedrijven van plan arbeidsgehandicapten

Een nieuw banenplan voor arbeidsgehandicapten betekent lagere lasten voor werkgevers. Het is echter de vraag of het voorstel tot een forse groei van banen leidt. Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB), dat zich boog over het plan van staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Werkgevers hoeven niet meer het verschil tussen minimumloon en cao-loon te betalen. Het effect op de werkgelegenheid is gering, verwacht het CPB.

Van Ark wil met aanpassingen van de zogenoemde Participatiewet juist bereiken dat meer mensen met een handicap werk vinden. Het is de bedoeling dat gemeenten het salaris gaan aanvullen tot het minimumloon, als de huidige subsidies op de loonkosten voor bedrijven verdwijnen. Werkgevers gaan alleen loon betalen over het deel dat iemand productief is (loondispensatie).

Woensdag is er in de Tweede Kamer een hoorzitting over het plan.