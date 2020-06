Professionele handdesinfectiemiddelen breder beschikbaar

Fabrikanten van professionele handdesinfectiemiddelen mogen hun producten tijdelijk ook aanbieden aan werkgevers buiten de gezondheidszorg. Dat meldt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat).

Voor iedereen blijft het advies gelden dat handen wassen met water en zeep het beste is. „Maar niet iedereen heeft daar op zijn of haar werk altijd direct de mogelijkheid toe”, zegt Van Veldhoven. „Denk aan beveiligers of mensen die in de bouw werken. Voor hen is het belangrijk dat zij ook toegang hebben tot professionele desinfectiemiddelen.”

Het aanbod aan dergelijke ontsmettingsmiddelen is sinds maart sterk toegenomen. Bedrijven die ze tot dan toe niet maakten, kregen toen in verband met de sterk gestegen vraag toestemming dat wel te gaan doen.

Deze middelen waren tot nu toe voorbehouden aan de zorg, maar daar zijn inmiddels voldoende voorraden aanwezig. „Mocht er toch schaarste in de zorgsector ontstaan, dan kan dit vrijstellingsbesluit geheel of gedeeltelijk worden teruggedraaid.”

Van Veldhoven benadrukt dat het belangrijk is en blijft om de hygiëneregels van het RIVM te volgen. „Onnodig en onzorgvuldig gebruik van desinfectiemiddelen kan leiden tot het ontstaan van resistentie tegen deze middelen”, waarschuwt zij.