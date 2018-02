Prof. Huijgen kapittelt SGP-hoofdbestuur in vrouwenkwestie

Het al dan niet feliciteren van de Amsterdamse SGP-lijsttrekker Paula Schot door het SGP-hoofdbestuur kreeg dit weekend nog een staartje. De christelijke gereformeerde hoogleraar dogmatiek Huijgen klom in de pen om het partijbestuur publiekelijk te kapittelen. Hij noemt het SGP-hoofdbestuur „dubbelhartig.”

Het hoofdbestuur wilde Paula Schot met haar kandidatuur niet feliciteren; vanuit de SGP-fractie in de Tweede Kamer gingen wél gelukwensen richting Schot. Huigen: „Ik vind het een beschamende en principieel problematische situatie. De SGP heeft in 2013 besloten om vrouwelijke kandidaten toe te laten, maar heeft niet tegelijkertijd het beginselprogramma herzien. Daardoor kan de huidige vreemde situatie ontstaan. Nu handelt de partij immers telkens in strijd met het beginselprogramma.”

Volgens Huigen is het ‘probleem’ vrij gemakkelijk op te lossen: „De gedachte dat vrouwelijke kandidaten ongewenst zijn omdat het regeerambt niet aan vrouwen zou toekomen, is gebaseerd op de gelijkstelling van kerk en staat. Een politieke partij is echter geen kerk en moet dat ook niet willen zijn. De befaamde ’zwijgteksten’ uit het Nieuwe Testament gaan toch werkelijk over een onderscheiden roeping van mannen en vrouwen ten aanzien van kerkelijke ambten.”