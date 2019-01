Proeftijd werknemers gaat niet naar 5 maanden

De proeftijd voor werknemers wordt niet verlengd van twee naar vijf maanden. Het plan van minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) gaat van tafel door verzet in de Tweede Kamer, is in Den Haag vernomen.

De vier regeringspartijen vrezen dat werkgevers misbruik gaan maken van de langere proeftijd. Eerder was er al kritiek van de oppositie en van vakbonden en andere organisaties. Ook de Raad van State, de belangrijkste adviseur van de regering, had bedenkingen.

In een debat donderdag zal duidelijk worden of Koolmees zelf zijn plan intrekt, of dat partijen hem daartoe oproepen. Het voorstel maakte deel uit van een reeks plannen om de arbeidsmarkt te hervormen. Met een langere proeftijd wordt de drempel lager om iemand aan te nemen en de kans op een vaste aanstelling groter, was de redenatie van Koolmees.

Met zijn Wet Arbeidsmarkt in Balans wil de minister het verschil tussen een vaste aanstelling en flexibel werk verkleinen: vast werk minder vast door bijvoorbeeld ontslag makkelijker te maken, flex minder flex door meer zekerheden.