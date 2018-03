Proef met papierloos transport in Benelux

In de Benelux begint een proef met een digitale vrachtbrief voor de transportsector. Als de proef slaagt is de hoop dat meer landen in Europa op papierloos transport overstappen.

„Met digitale vrachtbrieven wordt het grensoverschrijdend vervoer nu een stuk makkelijker, veiliger en goedkoper. Per jaar bespaart dit alleen al 180 miljoen euro aan administratieve rompslomp voor het Nederlandse bedrijfsleven”, aldus minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat).

De bewindsvrouw geeft maandag met haar collega’s uit België en Luxemburg het startschot voor de proef. Alleen al in Nederland worden jaarlijks ongeveer 40 miljoen vrachtbrieven gebruikt.