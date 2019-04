Proef: kinderbijslag sneller naar slachtoffer

Het kabinet wil bij huiselijk geweld uitkeringen zoals de kinderbijslag sneller overzetten van de dader naar het slachtoffer. De uitkeringsinstanties van de overheid gaan over een poosje op kleine schaal proefdraaien.

Vrouwen die uit lijfsbehoud moeten uitwijken naar de vrouwenopvang, moeten soms lang wachten voor de kinderbijslag en het kindgebondenbudget op hun naam staan. Het vergt ook tijd en energie om dat te regelen, terwijl vrouwen in zo’n lastig parket wel wat anders aan hun hoofd hebben. De nieuwe opzet voor deze uitkeringen zou meerdere weken kunnen schelen, schrijft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer.

De proef met kinderbijslag en kindgebondenbudget duurt een half jaar. De Belastingdienst en Sociale Verzekeringsbank moeten de nieuwe werkwijze nog wel uitwerken en kijken of die uitvoerbaar is. In de tweede helft van dit jaar gaat ook een experiment van start met het sneller omzetten van kinderopvangtoeslag en zorgtoeslag naar het slachtoffer.