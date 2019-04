ProDemos onder vuur om misbruik door leidinggevende

ProDemos, een instituut dat uitleg geeft over de spelregels van de democratie en de rechtsstaat, heeft een medewerker ontslagen nadat er over hem meldingen van grensoverschrijdend gedrag waren binnengekomen. De Tweede Kamer heeft geschokt gereageerd op de affaire.

ProDemos heeft na berichtgeving maandag door de NOS bevestigd dat de directie in februari een eerste melding kreeg over grensoverschrijdend gedrag van de man. Hij is nog dezelfde dag geschorst. Later kwamen er meer meldingen over hem binnen.

De directie stelde op basis van de klachtenregeling ongewenste omgangsvormen een onderzoek in. Uit dit interne onderzoek kwamen aanwijzingen over „ernstig verwijtbaar gedrag” van de medewerker naar voren. Op basis van de uitkomst van dit onderzoek is de arbeidsovereenkomst met hem beëindigd. Hij had een leidinggevende functie bij ProDemos.

Het instituut heeft geen aangifte gedaan tegen de ontslagen medewerker. In een schriftelijke verklaring stelt ProDemos dat die optie wel is besproken met de betrokkenen, maar waarom er niet voor is gekozen meldt de organisatie niet. „Mochten medewerkers besluiten aangifte te doen, dan ondersteunt ProDemos dit uiteraard”, aldus de verklaring.

Volgens de NOS waren alle slachtoffers van het ongewenste gedrag mannen. ProDemos wil dat uit privacyoverwegingen niet bevestigen. Om die reden wil het instituut ook niet zeggen hoeveel mensen het slachtoffer zijn geworden van het gedrag van de medewerker. De NOS meldde dat zes slachtoffers en twee getuigen verklaringen hebben afgelegd.

Coalitie- en oppositiepartijen in de Tweede Kamer vinden het ongepast dat ProDemos de misbruikzaak binnenskamers wilde houden. CDA-Kamerlid Van der Molen: „Van een organisatie die een Huis voor de Rechtsstaat is mag meer worden verwacht om personeel tegen de dader te beschermen.”

Het afgelopen jaar maakten 99.000 leerlingen via ProDemos voor het eerst kennis met de Haagse politiek. Daarnaast brachten vorig jaar 44.000 scholieren een bezoek aan een gemeentehuis, provinciehuis of een rechtbank via ProDemos; 45.000 toeristen en dagjesmensen kregen een Binnenhoftoer.

Het diensthoofd was betrokken bij het aannemen van begeleiders en rondleiders, het opstellen en verlengen van contracten en het toekennen van extra werk of een vervolgbaan. De begeleiders voelden zich niet vrij om de seksuele toenaderingspogingen van de man te weigeren, zeggen betrokkenen.