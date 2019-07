Processierups blijft voorlopig in containers

Afvalverwerkers en groenbedrijven gaan samen op zoek naar een oplossing voor het verwerken van eikenprocessierupsen die deze zomer veel overlast veroorzaken. Totdat de oplossing er is, blijven de rupsen veilig opgeborgen in containers, zegt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit na overleg met verwerkers, groenbeheer en natuurexperts.

Vorige week was onrust ontstaan over het verwerken van de eikenprocessierupsen omdat afvalverwerkers bang zijn dat de zakken vol rupsen openscheuren. Afvalbedrijven verwerken de zakken namelijk met een knijper. De brandhaartjes op de eikenprocessierups kunnen voor gezondheidsproblemen zorgen als verwerkers ermee in aanraking komen.

Op het ministerie van Landbouw werd overlegd tussen de partijen, waarbij het departement zelf vooral als bemiddelaar optrad. Volgens een woordvoerder is er „geen acuut gevaar”, en blijven de zakken vol rupsjes - die door groenbeheerders worden weggezogen - voorlopig in containers zitten. Afvalverwerkers en groenbedrijven moeten samen naar een oplossing zoeken. Naar verwachting komen de partijen binnen enkele weken met een oplossing, die ook volgende zomer problemen met de rups moet voorkomen.