Proces moet strategie Facebook blootleggen

Een rechtszaak in Californië moet Facebook dwingen documenten vrij te geven die meer licht werpen op de manier waarop het bedrijf gegevens van gebruikers verzamelt en gebruikt. Naast media als CNN, The New York Times, The Guardian en Associated Press heeft ook de Belgische consumentenorganisatie Test-Aankoop zich aangesloten bij de poging het verdienmodel van Facebook bloot te leggen.

In de rechtszaak tussen Facebook en een app-ontwikkelaar zijn e-mails van topmensen van Facebook opgedoken waarin de commerciële strategie rond het gebruik van persoonlijke gegevens aan de orde komt. Facebook wil dat die vertrouwelijk blijven. Een eerste zitting hierover vindt vrijdag plaats, een vervolgzitting is gepland voor 7 september.

Test-Aankoop en consumentenorganisaties in Italië, Portugal en Spanje hebben in hun land massaclaims tegen Facebook ingediend naar aanleiding van het schandaal rond Cambridge Analytica. Ze eisen minstens 200 euro schadevergoeding per gebruiker vanwege schending van de privacy omdat gegevens van Facebookgebruikers zonder hun instemming werden gedeeld met dat databedrijf.

Meer dan 25.500 mensen hebben zich aangemeld voor de claim, die in België eind oktober voor de rechter komt.