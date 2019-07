Proces aanslagen Brussel bij hoofdkwartier NAVO

De rechtszaak over de aanslagen in Brussel van 2016 wordt volgend jaar gehouden op de plek van het voormalige hoofdkwartier van de NAVO in de Belgische hoofdstad. De Belgische ministerraad besloot vrijdag dat daar een tijdelijk gerechtsgebouw wordt ingericht voor het megaproces.

Bij de aanslagen van 22 maart 2016 in de luchthaven van Brussel en een metrostation vielen 35 doden, inclusief drie zelfmoordterroristen. Ruim driehonderd mensen raakten gewond. Het onderzoek werd vorig maand afgerond. Er zijn meer dan tien verdachten. Een volksjury zal oordelen over de schuldvraag.

De NAVO nam vorig jaar afscheid van het verouderde complex waar meer dan vijftig jaar het beleid van het militaire bondgenootschap werd bepaald. De alliantie is nu gehuisvest in een enorm hoofdkwartier aan de overkant van de Leopold III-boulevard in het noordoosten van de stad. Het kostte meer dan een miljard euro.

„Het proces kan wegens praktische en operationele redenen niet doorgaan in het Brusselse justitiepaleis”, meldt minister Koen Geens van Justitie. „We doen er alles aan om de daders van deze vreselijke aanslagen te berechten. Dat moet in de beste omstandigheden gebeuren die mogelijk zijn. De slachtoffers verdienen een proces dat zo ordentelijk mogelijk kan verlopen.”

De begindatum van het proces wordt dit najaar bekend.