Problemen vloeren in acht overheidsgebouwen

In acht complexen van het Rijk zijn extra maatregelen getroffen wegens problemen met de vloeren. Het gaat om onder meer torens met ministeries in Den Haag, maar ook om de Hoge Raad en Europol in die stad. Daarnaast onder meer de rechtbank Zwolle en gebouwen op vliegbasis Volkel.

Hier zijn bij de bouw betonnen zogenoemde breedplaten gebruikt die nu mogelijk een risico vormen. Daarom is het aantal medewerkers in bepaalde ruimtes beperkt. Ook door minder materiaal op te slaan is de belasting van de vloeren verminderd. Voor deze gebouwen zijn herstelwerkzaamheden nodig, meldt verantwoordelijk staatssecretaris Raymond Knops. Hij benadrukt dat de complexen veilig te gebruiken zijn.

In totaal werden uit voorzorg 3792 gebouwen bekeken, waarvan 103 nader. De acht complexen kwamen in de categorie ‘rood’. Vier andere gebouwen vallen in de categorie ‘oranje’, waarvoor het advies geldt een extra belasting van vloeren te vermijden. Negen gebouwen vallen in de categorie ‘blauw’, waarvoor mogelijk nog maatregelen nodig zijn.

De controle volgde na het instorten van een parkeergarage met breedplaten in Eindhoven.