Pro-Deoadvocaat niet meer voor elke zaak

Wie geen advocaat kan betalen, krijgt niet meer voor iedere rechtszaak een pro-Deoadvocaat. Een onafhankelijke instantie gaat voortaan beoordelen of gesubsidieerde rechtsbijstand nodig is. Dat is een van de maatregelen waarmee minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) de stijgende kosten van de rechtshulp wil beteugelen.

Mensen stappen nu veel te vaak naar de rechter, vindt Dekker. Het aantal pro-Deozaken steeg in zeventien jaar met 40 procent. De gesubsidieerde advocaten kosten de overheid daardoor te veel.

Dekker wil dat mensen vaker kiezen voor andere, goedkopere oplossingen voor geschillen, zoals bemiddeling of mediation. Als burgers van die alternatieven weten, spannen zij minder vaak een rechtszaak aan, denkt de minister. Mensen moeten op internet voorbeeldbrieven en andere informatie kunnen vinden. Maar ze kunnen ook terecht op een juridisch spreekuur in de buurt voor advies op maat.

Is er toch reden om een pro-Deoadvocaat in te schakelen, dan krijgt die raadsman ook een vergoeding als het bij advies of mediation blijft en niet van een rechtszaak komt. Een rechtsbijstandadvocaat biedt voortaan een ‘rechtshulppakket’ aan, waar ook die diensten in zitten.

Ook de overheid moet minder vaak naar de rechter stappen. Dat wil Dekker bereiken met een hogere ‘straf’ op ten onrechte doorprocederen. De proceskosten die de overheid moet betalen als zij een zaak verliest, worden hoger.

Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de rechtsbijstand niet duurder wordt dan de huidige ruim 400 miljoen euro per jaar. Advocaten klagen juist dat zij niet meer uitkunnen met dat bedrag. Dekker denkt dat op te lossen doordat advocaten minder te doen krijgen voor hetzelfde geld.