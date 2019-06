Privatisering Holland Casino van de baan

De privatisering van Holland Casino, waar de Tweede Kamer onder het kabinet-Rutte II al mee had ingestemd, is voorlopig van de baan.

Minister Dekker (Rechtsbescherming) trekt het voorstel in vanwege de vele bezwaren die ertegen leven in de Eerste Kamer. Van de veertien vestigingen van het gokbedrijf zouden er volgens Dekker tien in handen moeten komen van één partij, en vier in handen van een andere. Er zouden twee nieuwe casino’s bij mogen komen.

Vijf maanden geleden verdedigde Dekker in de Senaat met succes een wet die het legaliseren van online gokken mogelijk maakt. De privatisering van Holland Casino had wat hem betreft in één moeite door geregeld kunnen worden, maar dat ging de Senaat te snel. Onder andere CDA, CU, SP en PVV vreesden dat commerciële, buitenlandse marktpartijen er met de buit vandoor zouden gaan. Zij betwijfelden of nieuwe aanbieders even veel zouden investeren in gokpreventie als Holland Casino heeft gedaan.