Privacyregel medische gegevens moet wijken in coronacrisis

Huisartsen- en eerstehulpposten vragen patiënten in het vervolg pas achteraf om toestemming voor het opvragen van sommige medische gegevens. Patiënten moeten daarvoor eigenlijk vooraf groen licht geven, maar die regel moet in de coronacrisis wijken om opstoppingen bij de dokter te voorkomen, vindt ‘coronaminister’ Hugo de Jonge.

Huisartsen zetten graag van iedere patiënt een overzicht klaar van onder andere gezondheidsproblemen, medicijngebruik en allergieën. Als de patiënt aanklopt bij een andere arts voor spoedeisende hulp, kan die deze informatie opvragen en hem beter en sneller helpen. Maar een patiënt moet wel toestemming geven om de gegevens beschikbaar te maken voor zulke gevallen.

Nu hebben pas 8 miljoen Nederlanders doorgegeven of dat mag. De miljoenen anderen hebben misschien geen bezwaar tegen het delen van gegevens als de nood hoog is, maar staan wel zo te boek. Als een patiënt zich op een artsenpost meldt, moet hij of zij eerst antwoord geven op allerlei vragen. Daardoor ontstaan volgens De Jonge „grote vertragingen”, vooral buiten kantooruren, en zouden posten kunnen vastlopen.

Zolang de gezondheidszorg onder grote druk staat door de opmars van het coronavirus, worden mensen die geen keuze hebben gemaakt gerekend tot de mensen die hebben ingestemd. Als de crisis voorbij is, wordt de veronderstelde toestemming weer ingetrokken.