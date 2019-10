Privacy-akkoord EU - VS ‘succesverhaal’

Het akkoord tussen de EU en de VS over de bescherming van persoonsgegevens van Europeanen functioneert over het algemeen naar tevredenheid. Dat meldt de Europese Commissie in haar derde evaluatie van het zogenoemde Privacy Shield. Washington zorgt voor afdoende bescherming van persoonlijke data die de bijna 5000 deelnemende Amerikaanse bedrijven opslaan, aldus EU-commissaris Vera Jourová (Justitie en Consumenten). Zij spreekt van een „succesverhaal”.

De VS hebben het afgelopen jaar verbeteringen doorgevoerd, waaronder de aanstelling van een ombudsman waar Europeanen met klachten terechtkunnen. Steeds meer EU-burgers maken daar gebruik van. Ook zijn alle vacatures bij een andere Amerikaanse toezichthouder ingevuld.

Het Amerikaanse ministerie van Handel houdt met maandelijkse steekproeven inmiddels systematisch in de gaten of bedrijven zoals Google, Facebook, Microsoft, Amazon en IBM zich wel houden aan de voorschriften. Verder is de handhaving verbeterd: in zeven zaken is actie ondernomen door de Federale Handelscommissie.

De Europese Commissie doet nog wel enkele aanbevelingen voor verbeteringen. De periode waarin bedrijven een (nieuw) deelnamecertificaat krijgen kan korter. Ook zouden de autoriteiten bij meer ondernemingen moeten controleren of ze volgens de regels opereren. Ten slotte zou de Federale Handelscommissie nog wat steviger kunnen optreden en meer info met Europese instanties moeten delen over zaken die zij onderzoekt.

Het Privacy Shield uit 2016 is de opvolger van Safe Harbor, dat EU-burgers volgens Europese rechters onvoldoende bescherming bood. Er loopt nog een zaak bij het Europees hof van Justitie die gevolgen kan hebben voor het akkoord.