PrisonLaw stopt samenwerking met overheid

PrisonLaw, een organisatie die zich inzet voor Nederlanders die in het buitenland in de gevangenis zitten, zegt de samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken op. Volgens de stichting zijn haar belangen en die van het ministerie lang niet altijd hetzelfde.

De groep zal geen nieuwe subsidie-aanvraag indienen, als de huidige subsidie eind volgend jaar afloopt. Volgens oprichter Rachel Imamkhan „kan de onafhankelijkheid van de stichting niet meer gewaarborgd worden”.

In een interview met de Volkskrant zegt Imamkhan dat het ministerie in de zaak van Romano van der Dussen, die jarenlang onschuldig vastzat in Spanje, pas in beweging kwam nadat ze de publiciteit had gezocht. Ook zou Buitenlandse Zaken druk op Imamkhan hebben uitgeoefend na kritische uitlatingen in de media.

Buitenlandse Zaken laat weten zich niet in de kritiek van Imamkhan te herkennen. „Buitenlandse Zaken was graag persoonlijk met mevrouw Imamkhan in gesprek gegaan over haar klachten en heeft daar verschillende pogingen toe gedaan, maar daar is ze helaas niet op ingegaan.”

Het ministerie gaat op zoek naar een andere partner. De samenwerking met PrisonLaw wordt de komende tijd afgebouwd.