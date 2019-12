Prijs SP en CDA voor rol in toeslagenaffaire

Het op de kaart zetten van de toeslagenaffaire is volgens een panel van EenVandaag de Politieke Prestatie van 2019. Die onderscheiding, uitgereikt aan SP-Kamerlid Renske Leijten en haar CDA-collega Pieter Omtzigt, is een erkenning voor alle getroffen ouders, aldus Leijten. Omtzigt noemt het "een aanmoediging". Beide Kamerleden hebben veel aandacht aan de kwestie gegeven.

De zaak draait om toeslag voor de kinderopvang die voor honderden ouders onrechtmatig werd stopgezet. Ouders werden bestempeld als fraudeur en moesten veel geld terugbetalen. Daarbij zette de Belastingdienst allerlei middelen in. Gezinnen belandden daardoor in een "financiële hel", stelde een commissie die onderzoek deed naar de affaire.

Aan het onderzoek deden ruim 25.000 mensen mee. Zij konden kiezen uit vijftien prestaties, waaronder het sluiten van het pensioenakkoord, het dichtdraaien van de gaskraan in 2022 in Groningen en de winst van Forum voor Democratie bij de provinciale verkiezingen. De Politieke Prestatie is de opvolger van de Politicus van het Jaar.