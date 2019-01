Premier optimistisch over klimaatakkoord

Premier Mark Rutte is optimistisch dat de coalitiepartijen tot een definitief klimaatakkoord komen. „We kunnen hier uitkomen”, zei hij in het tv-programma Buitenhof.

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff maakte zaterdag in de Telegraaf duidelijk het concept-klimaatakkoord dat vorige maand werd gepresenteerd niet zomaar over te nemen. Hij sluit een kabinetscrisis over het onderwerp zelfs niet uit.

Er zijn „hele goede voorstellen gedaan” in het ontwerpklimaatakkoord, aldus Rutte. In maart of april zal het kabinet een besluit nemen. „Ik ben daar optimistisch over dat dat gaat lukken. Dat dat kan qua geld, dat we niet opeens ons leven hoeven op te geven.” Daarbij mag het bedrijfsleven „niet oneerlijk bevoordeeld worden”.

Hij ziet vooral vier coalitiepartijen die „natuurlijk verschillend over dingen denken maar het eens zijn om de doelstellingen te halen”. In het regeerakkoord heeft het kabinet afgesproken om de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent te hebben teruggebracht.

In de coalitie zetten D66 en ChristenUnie zich in voor een ambitieus klimaatbeleid, VVD en CDA benadrukken dat het haalbaar en betaalbaar moet zijn. Het klimaat wordt een belangrijke thema voor de Statenverkiezingen in maart.