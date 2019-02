Premier: kwestie-Schoof schaadt Nederland niet

Premier Mark Rutte denkt niet dat de ophef die in het MH17-dossier is ontstaan over voormalig NCTV-baas Dick Schoof, de Nederlandse positie ten opzichte van Rusland verzwakt. Inhoudelijk wilde de premier vrijdag verder niet ingaan op de zaak. Hij wil eerst de antwoorden op ingediende Kamervragen afwachten.

Rutte hamerde er, net als andere bewindspersonen, op dat de onderzoekers nog altijd achter hun conclusies staan. GeenStijl en RTL Nieuws berichtten op basis van opgevraagde stukken dat Schoof zich tegen allerlei aspecten van het onderzoek aan bemoeide. Rutte benadrukte dat „hoor en wederhoor is toegestaan”, maar liet in het midden of dat in deze situatie „heeft plaatsgevonden op een manier die je wenselijk vindt”.