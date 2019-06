Premier Curaçao wil straf voorkomen

De minister-president van Curaçao doet vrijdag een ultieme poging om te voorkomen dat zijn land door het Koninkrijk op de vingers wordt getikt voor zijn financiële tekorten. Regeringsleider Eugene Rhuggenaath gaat naar de Rijksministerraad, die de knoop doorhakt over strafmaatregelen.

Deze raad in Den Haag is het orgaan van het Koninkrijk der Nederlanden dat zich buigt over gezamenlijke aangelegenheden van Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Rhuggenaath hoopt dat hij bij een overleg vooraf met premier Mark Rutte en staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) de plannen nog kan ombuigen.

Rhuggenaath pakte alsnog het vliegtuig naar Nederland, nadat hij een week geleden een geplande reis op het laatste moment had afgezegd uit protest over mogelijke maatregelen. Maar het parlement van Curaçao riep hem op toch naar Den Haag te gaan.

Nederland wil met een zogenoemde financiële aanwijzing Curaçao dwingen de begroting snel op orde te brengen door te bezuinigen. Voor dit jaar dreigt een tekort van zo’n 50 miljoen euro.