Premier Curaçao: geen akkoord over nieuw steunpakket

Het kabinet heeft geen akkoord bereikt met Curaçao en Sint Maarten over een nieuw steunpakket. Dat zei premier Eugene Rhuggenaath van Curaçao vrijdag na de rijksministerraad. De premier van Aruba spreekt nog met het kabinet.

De premiers van de drie Caribische landen van het koninkrijk zijn speciaal voor het overleg naar Den Haag gekomen. Ze zijn het niet eens met de voorwaarden die het kabinet aan de nieuwe leningen stelt. De steun is nodig, omdat de economie op de eilanden door de coronacrisis grotendeels tot stilstand is gekomen.

Rhuggenaath hoopt de komende weken alsnog tot een akkoord te komen. „Het was een goed gesprek”, zei hij. De gesprekken zullen verder gaan. De premier hoopt er binnen enkele weken uit te zijn. Rhuggenaath staat open voor verbeteringen en hervormingen, zei hij.

Nederland heeft al steun verleend maar stelt aan het derde steunpakket een reeks voorwaarden waar de drie eilanden boos over zijn. Zo moeten de eilanden hervormingen door gaan voeren, iets waar Nederland al langere tijd op aandringt. De gedachte erachter is dat de economie van de eilanden minder kwetsbaar wordt en dat ze tegenslagen in de toekomst beter kunnen opvangen.

De eilanden vinden de Nederlandse eisen onredelijk en niet passen binnen de wijze waarop de landen in het Koninkrijk met elkaar omgaan. Ze willen in ieder geval meer tijd om eventuele hervormingen door te voeren.

Pijnpunt voor de eilanden is onder meer de oprichting van een instituut dat toezicht gaat houden op de begroting. Rhuggenaath zei daar niet tegen te zijn, maar het moet volgens hem iets zijn wat ze samen met Nederland gaan organiseren.