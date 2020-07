Premier Conte komt als eerste met zuidelijk offensief naar Rutte

De Italiaanse premier Giuseppe Conte is vrijdagavond de eerste Zuid-Europese leider die langskomt bij premier Mark Rutte. Maandag volgen de Spaanse premier Pedro Sánchez en de Portugese minister-president António Costa.

Ze willen Rutte overhalen zijn harde opstelling tegenover het Europese herstelfonds te verzachten. Dat fonds moet landen helpen de coronacrisis te overwinnen, die vooral het zuiden zwaar heeft getroffen. Eerder kwamen de Franse president Emmanuel Macron en EU-president Charles Michel ook al langs in Den Haag om hierover te spreken.

Eind volgende week is er in Brussel een speciale top van EU-leiders over de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 en het daaraan gekoppelde herstelfonds. Rutte sprak hierover donderdagavond in Berlijn nog met bondskanselier Angela Merkel. Duitsland is dit half jaar voorzitter van de EU.

Rutte zet voor de top in op twee zaken. Hij wil de korting op de betaling aan de EU behouden. Dat gaat de goede kant op, aldus ingewijden. Verder moeten zuidelijke landen die geld krijgen uit het herstelfonds hervormen. Ook wil Nederland net als Oostenrijk, Zweden en Denemarken het liefst dat het fonds alleen leningen verstrekt.

De Europese Commissie heeft een fonds van 750 miljard euro voorgesteld. Dat bestaat voor twee derde uit subsidies en een derde uit leningen. Hier lijkt een compromis wel mogelijk. Rutte zegt steeds geen haast te hebben om die te bereiken, Berlijn wil net als de Europese Commissie snel een akkoord.