Premier Aruba: schuld komt door voorganger

De slechte financiële situatie op Aruba is het gevolg van wanbeleid van de regering van Mike Eman, die Aruba tussen 2009 in 2017 leidde. Dat zegt de huidige minister-president Evelyn Weever-Croes, die in november 2017 aantrad. Volgens Weever-Croes zal haar regering er alles aan doen om te bezuinigen en geld in het laatje van de overheid te krijgen.

Staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) dreigt met ingrijpen op Aruba. Het eiland moet eind april de begroting op orde hebben, anders volgt een zogenoemde aanwijzing van de Rijksministerraad die het land hiertoe dwingt. „De problemen zijn heel groot”, zei hij vrijdag. De minister-president van Aruba zegt dat ze een eventuele aanwijzing zal accepteren.

De bewindsman wil dat Aruba iets gaat doen aan het tekort op de overheidsfinanciën. Vorig jaar was dat tekort 3,1 procent. Hij wil dat de begroting van dit jaar daaronder blijft. Knops wil verder dat het toezicht op de financiën wordt aangepast.

In 2014 was er een flinke ruzie over de financiën van Aruba, een zelfstandig land binnen het koninkrijk. Ook toen eiste het kabinet dat de financiën op orde zouden worden gebracht. Toenmalig premier Mike Eman ging destijds in hongerstaking omdat de Rijksministerraad (waarin de regeringen van Nederland en de eilanden zijn vertegenwoordigd) de begroting niet wilde goedkeuren.

Uiteindelijk werd daarop een College financieel toezicht voor Aruba ingesteld. Dat college waarschuwt al geruime tijd voor de toenemende schuld van het land, die inmiddels 91 procent van het bruto binnenlands product bedraagt.

Volgens Weever-Croes heeft de regering van Eman acht jaar lang nagelaten te bezuinigen. Zij kondigde al aan de uitgaven van de overheid te gaan beperken.