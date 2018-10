„Positieve toon May maar geen brexitvoorstel”

Theresa May heeft de EU-leiders geen nieuwe openingen voor een brexitakkoord geboden tijdens de EU-top in Brussel. „Haar toon was van iemand die door wil met de onderhandelingen. Haar politieke boodschap en lichaamstaal waren positief maar inhoudelijk hebben we niets nieuws gehoord”, aldus de voorzitter van het Europees Parlement Antonio Tajani.

Tajani was aanwezig bij een bijeenkomst van premier Theresa May met de 27 andere EU-leiders voor die woensdagavond bepalen welke stappen ze gaan zetten om te voorkomen dat de Britten volgend jaar zonder een akkoord over de scheiding en toekomstige relatie uit de EU stappen. Zo’n scenario wordt door de te verwachten chaos als een ramp beschouwd.

May kreeg volgens EU-bronnen een kwartier spreektijd om haar visie op de ontwikkelingen te geven. Daarna verliet ze het gebouw waar de andere leiders aan hun brexitoverleg begonnen. Daar mocht ze niet bij zijn.

Tajani zei optimistisch te willen blijven. Het EU-parlement moet een brexitovereenkomst goedkeuren. Tajani zei dat daar tot maart de tijd voor is.