Portret: nieuwe D66-aanvoerder Jetten jong én ervaren

Vaak zijn het tegengestelde begrippen: je bent óf jong óf ervaren. De dinsdag tot fractievoorzitter gekozen D66’er Rob Jetten (31) is het beide.

Nee, bekend bij het grote publiek is hij niet. Dan had de Kamerfractie van D66 dinsdagmorgen Pia Dijkstra moeten kiezen. Het werd echter Rob Jetten. Met unanieme stemmen, ook al hadden ook de fractieleden Belhaj en Van Meenen zich kandidaat gesteld.

Geheel spontaan is dat unanieme niet tot stand gekomen, melden bronnen aan het Binnenhof. Waar zaterdag, op het partijcongres in Arnhem, nog gesuggereerd werd dat de kwestie van de opvolging geheel openlag, zou de verkiezing van Jetten in werkelijkheid ruim een maand geleden al zijn voorbereid op een zogeheten heisessie.

Jetten was zonder twijfel de favoriete kandidaat van Pechtold. Niet voor niets gaf die de oud-D66-fractievoorzitter uit Nijmegen, toen hij anderhalf jaar geleden Kamerlid werd, meteen een zware portefeuille: klimaat en bestuurlijke vernieuwing. Jetten, die al snel lid werd van het fractiebestuur, was daardoor ook nauw betrokken bij de binnen D66 zeer omstreden afschaffing van het raadgevend referendum.

Ja, Jetten is jong, maar breekt gen records. VVD’er Wiegel bijvoorbeeld was dertig toen hij in 1971 die post kreeg toebedeeld. Verder schaart de nieuwe D66-aanvoerder, die eerder bij ProRail werkte, zich in een almaar groeiend rijtje fractievoorzitters van wie de leeftijd met een drie begint: Klaver (GL, 32), Marijnissen (SP, 33), Baudet (FvD, 35), Dijkhoff (VVD, 37) en Kuzu (DENK, 37).

Hoe dit ook zij, voor zijn leeftijd heeft Jetten, geboren in Veghel, al heel wat politieke ervaring. Hij was beleidsmedewerker in de Senaat en voorzitter van de Jonge Democraten. Als fractievoorzitter in de gemeenteraad van Nijmegen viel hij zijn partijgenoot, de toenmalige burgemeester van die stad, Thom de Graaf, meteen op als een politiek talent.

Dat Jetten, die in Ubbergen samenwoont met zijn vriend, met zijn verkiezing tot fractievoorzitter ook partijleider wordt, staat niet vast. Die beslissing schuift D66 nog voor zich uit.

Pas in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, volgens planning in maart 2021, kiezen de D66-leden hun lijsttrekker. Wie die strijd wint, mag zich partijleider noemen. Het is niet uitgesloten dat de ministers Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Kaag (Buitenlandse Handel) zich dan eveneens als kandidaat gaan opwerpen.

Tot die tijd moet de partij het doen met een tweehoofdig leiderschap: Ollongren als aanvoerder van het D66-smaldeel in het kabinet, Jetten als voorman van de Kamerfractie.

Rivaliteit gaat dat, verwacht de nieuwe fractievoorzitter, niet geven. „Ik wil bijdragen aan een stabiele samenwerking in de coalitie”. Maar saai worden de verhoudingen evenmin, aangezien Jetten eveneens wil gaan zorgen voor „een sterk D66-geluid in de Kamer.”