Poll: Volkspartij verliest in Denemarken

De Deense Volkspartij heeft flink verloren bij de Europese verkiezingen, blijkt uit de polls. De populistische partij heeft 10,9 procent van de stemmen gekregen en verliest daarmee 15,8 procentpunt. De Liberale Rechtse Partij van premier Lokke Rasmussen is de grootste geworden met 23,5 procent. De Sociaaldemocraten staan met 21,6 procent tweede en hebben 2 procentpunt gewonnen.

Het is een tegenslag voor de Volkspartij in aanloop naar de nationale verkiezingen op 5 juni. Voor Rasmussen en de Sociaaldemocraten is het juist een opsteker.