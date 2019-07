Politieke tevredenheid over uitstel Lelystad

Zowel binnen coalitie als oppositie wordt positief gereageerd op het uitstel van de opening van Lelystad Airport. April 2020 lukt niet meer, liet minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) dinsdag weten.

„Dit is een heel verstandig besluit van minister Van Nieuwenhuizen”, aldus Jan Paternotte van regeringspartij D66. „Haar principe ‘zorgvuldigheid boven snelheid’ doet ze hiermee recht, en dat is een belangrijk signaal richting de bezorgde bewoners in de buurt van het vliegveld.”

Eppo Bruins van coalitiegenoot ChristenUnie spreekt van een „logisch besluit”. Hij vindt dat „zorgvuldigheid belangrijker is dan snelheid” en „omwonenden moeten er op aan kunnen dat de overheid iedere stap in het proces netjes afloopt”.

Beide partijen hadden eerder al duidelijk gemaakt weinig moeite te hebben met uitstel. Het CDA wilde vooral snel duidelijkheid voor ondernemers en bewoners. De VVD is de grootste voorstander van het vliegveld.

De oppositie is tevreden. GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP zijn tegen de uitbreiding van het vliegveld. „Alle seinen staan op rood voor Lelystad Airport”, aldus Suzanne Kröger van GroenLinks. „De plannen voor Lelystad Airport moeten van de baan.”

„Wat ons betreft gaat de uitbreiding helemaal niet door. Op naar afstel!”, twitterde Cem Laçin van de SP. „Goede beslissing. Lelystad Airport uitgesteld. Belangrijke stap in krimp luchtvaart”, aldus Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren.