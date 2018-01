Politieke partijen tegen verbod pulsvisserij

Veel politieke partijen zijn het oneens met het Europees Parlement, dat een totaalverbod wil op het vissen met stroomstootjes op platvissen. De uitkomst is een zware slag voor de Nederlandse pulsvissers. Zij hebben geïnvesteerd in de nieuwe technologie. De Tweede Kamer gaat debatteren over de kwestie.

Tweede Kamerlid Arne Weverling van de VVD: „Het besluit van het Europees Parlement maakt het besluit nog niet definitief. Er is dus nog veel werk te doen.” Volgens hem is deze slag verloren „maar de oorlog nog niet”. Hij noemt het „bizar dat activisme en onwaarheden het winnen van wetenschappelijke onderbouwing en innovatie”.

CDA-Kamerlid Jaco Geurts: „Het radicaal verbieden van de pulsvisserij is een ongelooflijke dreun voor onze vissers en een zeer zware slag voor Nederland.”

Ook minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ChristenUnie) is tegenstander van een verbod.

In het Europees Parlement steunt de Partij voor de Dieren wel het verzet tegen pulsvisserij. De partij is „tegen nieuwe methodes om de zee zo snel mogelijk leeg te vissen”.