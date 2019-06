Politiek ziet net rond Rusland zich sluiten

Het net rond Rusland sluit zich langzaam maar zeker. Dat zien politieke partijen gebeuren met het besluit van het Openbaar Ministerie (OM) om vier verdachten te vervolgen voor het neerhalen van vlucht MH17. Het gaat om drie Russen en een Oekraïner.

„Belangrijke dag voor gerechtigheid, bijna vijf jaar na de verschrikkelijke aanslag op MH17. Vooral van nabestaanden is veel geduld gevraagd. Dankzij het goede werk van het JIT sluit het net zich nu rondom Rusland”, twitterde Sjoerd Sjoerdsma van D66. Het JIT is het internationale team dat onderzoek doet naar de ramp.

Volgens Bram van Ojik (GroenLinks) kan Rusland „zijn verantwoordelijkheid niet langer ontlopen”. Alle partijen prijzen het werk van het Joint Investigation Team, (JIT) waarin Nederland, Australië, België, Maleisië en Oekraïne samenwerken aan het onderzoek.

„Met het besluit om tot vervolging van vier verdachten over te gaan zetten wij een nieuwe stap op weg naar gerechtigdheid”, meent Chris van Dam van het CDA. Zijn collega Lilianne Ploumen (PvdA) ziet de vervolging als „de eerste stap naar gerechtigheid”.

VVD’er Jeroen van Wijngaarden laat weten „dat we alle mogelijke middelen moeten inzetten om de verantwoordelijken te berechten. Het moment van gerechtigheid komt nu steeds dichterbij”.

Volgens PVV’er Raymond de Roon verdienen de slachtoffers gerechtigheid en is het voor de nabestaanden goed dat een eerste stap richting proces is gezet. „Voor de volledige waarheidsvinding is niet alleen de medewerking van Rusland maar ook die van de Oekraïne onmisbaar”, voegt hij eraan toe.