Politiek wil dat schuldeiser beter meewerkt

In de strijd tegen probleemschulden bij burgers moeten schuldeisers beter meewerken. Ze zouden pogingen de schulden aan te pakken, niet mogen bemoeilijken.

In de praktijk blijken schuldeisers te laat of niet te reageren op een voorstel voor schuldsanering, wat de aanpak vertraagt. Verantwoordelijk staatssecretaris Tamara van Ark gaat kijken of een reactietermijn voor schuldeisers in de wet moet worden opgenomen. Ze reageert op onder meer het pleidooi van Kamerlid René Peters van regeringspartij CDA.

Van Ark kwam met de toezegging in een debat over de aanpak van schulden. De bewindsvrouw wees erop dat heel veel mensen worstelen met problematische schulden, en dat veel kinderen opgroeien in armoede. De politiek doet „altijd te weinig en te laat”, erkende ze.

Ook tijdens dit zoveelste debat over het schuldenprobleem kwamen Kamerleden weer met talrijke ideeën. Van Ark waarschuwde dat stappen niet op zichzelf moeten staan. Er loopt al heel veel. Het kabinet zet er vol op in, aldus de bewindsvrouw. Ze wil voorkomen dat mensen „door de bomen het bos niet meer zien”.