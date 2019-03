Politiek verontrust over islamitische school

In politiek Den Haag is verontrust gereageerd op berichten dat medewerkers van een Amsterdamse islamitische school banden hebben met extremisten. Oppositiepartij SP vindt dat sluiting van de school moet worden overwogen, als leerlingen inderdaad permanent worden beïnvloed. De VVD houdt een slag minder om de arm en eist nu al onmiddellijke sluiting en het vertrek van de directie.

De PVV, de grootste oppositiepartij, wil alle islamitische scholen al jaren sluiten en denkt door de misstanden op het Cornelius Haga Lyceum haar gelijk bewezen te zien. Voorman Geert Wilders verwijt dat „alle politici die de andere kant op keken” en stelt op Twitter dat zij „pek en veren verdienen”.

SP-Kamerlid Jasper van Dijk heeft over de kwestie een debat aangevraagd in de Tweede Kamer. Hij krijgt bijval van regeringspartij ChristenUnie, die „op korte termijn” ministers in de Kamer verwacht met tekst en uitleg over de „buitengewoon zorgelijke” zaak. Ook coalitiepartner D66 noemt de waarschuwing van de NCTV over de salafistische invloeden op de Amsterdamse school „zorgwekkend”.