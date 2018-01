Politiek verdeeld over rol or bij topsalaris

De politiek is verdeeld over de rol die ondernemingsraden moeten spelen bij de topsalarissen van een bedrijf. De Tweede Kamer stemt er dinsdag over.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) wil dat de or en de directie van een grote onderneming jaarlijks verplicht overleggen over de salarissen van de bestuurders, en over de verschillen van de lonen binnen het bedrijf. Een or moet ook nu al worden geïnformeerd, maar in de praktijk gebeurt dat nauwelijks.

Regeringspartij VVD vindt het voorstel onnodig, en coalitiepartner CDA twijfelt. Bewindsman Koolmees (D66) verdedigt de verplichting als steuntje in de rug voor de or, juist nu er een algemene discussie is ontstaan over de vaak grote verschillen tussen de lonen op de werkvloer en die van de leiding.

Ook oppositiepartijen als PVV, SP en PvdA zijn voorstander. Ze zien de verplichting als stapje om de positie van de or te verstevigen en, zoals DENK het stelt, de buitensporige zelfverrijking aan de top aan te pakken.