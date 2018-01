Politiek positief over schaderegeling

In politiek Den Haag wordt positief gereageerd op de jongste afspraken over de afhandeling van de schade door aardbevingen in Groningen.

De VVD, de grootste regeringspartij, is blij voor al die Groningers die in onzekerheid zitten, dat deze belangrijke stap nu is gezet. „Nu is het tijd om de schade zo snel mogelijk daadwerkelijk uit te keren”, aldus Kamerlid Dilan Yesilgöz.

Coalitiepartner D66 noemt het een eerste stap vooruit. De minister moet nu snel aan de slag gaan, vindt Kamerlid Rob Jetten. „Alle Groningers met scheuren in hun huis moeten zo snel mogelijk worden geholpen. Schade moet snel en ruimhartig worden vergoed.”

Oppositiepartijen plaatsen, ondanks de algemene tevredenheid, ook kanttekeningen. „Het is wel een blamage dat ze zo lang op zich hebben laten wachten”, vindt Liesbeth van Tongeren (GroenLinks).

De SP viert het protocol als een „overwinning van de Groningers op Shell en de regering”. Kamerlid Sandra Beckerman waarschuwt wel dat muizengaatjes in de nieuwe regels moeten worden dichtgetimmerd, „want Shell blijft vechten om onder zijn verplichtingen uit te komen”.

PVV-Kamerlid Alexander Kops noemt de nieuwe regels „goed nieuws!”. Hij vindt dat het „juridisch geneuzel rond het schadeprotocol de boel lang genoeg heeft getraineerd”.

Volgens de PvdA zijn nu daden nodig. „We moeten nu doorpakken: de gaswinning verminderen, investeren in de regio en nu eindelijk allemaal achter de Groningers gaan staan”, aldus Kamerlid Henk Nijboer.

