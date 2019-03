Politiek Den Haag verbolgen over Michael P.

In politiek Den Haag wordt verbolgen gereageerd op de gang van zaken rond Michael P., de moordenaar van Anne Faber. Oppositiepartij PvdA wil een debat over de aanhoudende problemen rondom zedendelinquenten en tbs, nu blijkt dat er van alles mis is gegaan rond de behandeling van P. Volgens de partij is er brede steun voor het voorstel.

„Dat je kind iets overkomt is al de grootste angst van iedere ouder, maar dat dit misdrijf voorkomen had kunnen - of zelf moeten - worden maakt het verlies onverteerbaar”, aldus PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. Ze spreekt over een lange reeks fouten en blunders tot aan het ministerie toe, die tot het drama hebben geleid.

„Een verkrachter die zelf essentiële informatie achter kon houden, geen kennis over hoe je omgaat met gevaarlijke zedendelinquenten, onvoldoende aandacht voor de veiligheid van de samenleving: het is onacceptabel dat dat kan. Het is klaar met de excuses, er moeten nu echt verbeteringen volgen.”