Politiek boos over behandeldirecteur van P.

Politiek Den Haag reageert verbolgen op het nieuws over de nieuwe werkplek van de directeur die verantwoordelijk was voor de behandeling van Michael P., die Anne Faber ombracht. Deze behandeldirecteur, Erik Masthoff, ging begin maart van de gevangenis in Vught, waar P. zat, naar Fivoor. Dat is de organisatie achter de forensische kliniek in Den Dolder. Daar verbleef P. toen hij in september 2017 toesloeg.

Oppositiepartij PVV krijgt steun voor een debat. Diegene die medeverantwoordelijk is voor de moord op Faber mag zijn eigen falende beleid gaan controleren, zegt Kamerlid Gidi Markuszower. Hij verwijt minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) fout op fout te maken.

Regeringspartij CDA wil actie van het kabinet. Kan een directeur over wiens beleid zo vernietigend is geoordeeld, degene zijn die een kliniek kan leiden waar een cultuuromslag nodig is, vragen de CDA-Kamerleden Joba van den Berg en Madeleine van Toorenburg. Juist die persoon is directeur geworden bij Fivoor onder wiens leiding bij de behandeling en overplaatsing van P. zoveel is fout gegaan, stellen zij.

Minister Dekker benadrukt dat Fivoor een particuliere organisatie is die over zijn eigen personeelsbeleid gaat. Hij zal Fivoor erop aanspreken als het niet goed gaat met de veiligheid en de kwaliteit van de geleverde forensische zorg. Daarnaast houdt de inspectie nog toezicht, onder meer met bezoeken, aldus de bewindsman.

Fivoor stelt op de eigen website de ophef te betreuren. De organisatie wijst erop dat de inspecties aan de onderzoeken naar Michael P. „geen conclusies verbonden die direct het functioneren van Erik als bestuurder van Fivoor ter discussie stelden.” Verder stelt de organisatie dat de samenloop wel is besproken tijdens de aanstelling, die in november rond kwam, en dat ze zich bewust is van de verantwoordelijkheid om alles te doen om te voorkomen dat een situatie zoals met Michael P. nog eens gebeurt.