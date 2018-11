Bij protestacties van de ‘gele hesjes’ in Brussel zijn twee politiebusjes in brand gestoken. De politie probeert met traangas en een waterkanon de demonstranten te verdrijven uit de omgeving van de ambtswoning van premier Charles Michel en de regeringsgebouwen in en rond de Wetstraat.

De betogers hebben daar een spoor van vernielingen achtergelaten. Er liggen hekken, tegels, stenen, losgerukte verkeersborden en -lichten op straat, blijkt uit beelden op sociale media.