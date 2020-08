Politiebond: leiding houdt ons aan lijntje over undercoveragenten

De Nederlandse Politiebond zegt dat de korpsleiding van de politie hen al jarenlang aan het lijntje houdt tijdens onderhandelingen over meer salaris voor undercoveragenten. Volgens de bond wordt er al vijf jaar lang gepraat, maar is er nog te weinig bereikt.

De agenten van het team Observatie en Techniek (O&T), dat zich onder meer bezighoudt met het hacken en onderzoeken van crimineel communicatieverkeer, moeten het sinds de oprichting van de Nationale Politie in 2013 zonder enkele toelagen stellen. Andere specialistenteams krijgen deze toelagen wel weer, of zijn deze nooit kwijtgeraakt. O&T vindt dat het werk steeds gevaarlijker wordt en dreigt het werk tijdelijk neer te leggen als er geen schot komt in de onderhandelingen.

Volgens een woordvoerder van de korpsleiding ligt er een bod op tafel, en komt er in september een voorstel voor structurele salarisverhoging. „De kledingvergoeding gaat omhoog van 324 euro naar 600 euro en de teamleden van O&T krijgen een eenmalige bonus van duizend euro netto.”

De undercoveragenten doen ook een dringende oproep aan minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) voor meer waardering. Volgens een woordvoerder van het ministerie lopen de gesprekken tussen de bonden en de korpsleiding, en geeft het ministerie alleen een reactie aan de schrijvers van de brief.