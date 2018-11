Politie Brussel zet waterkanon op gele hesjes

Een spontane protestactie van de ‘gele hesjes’ in Brussel sinds vrijdagmorgen wordt steeds grimmiger. De oproerpolitie heeft een waterkanon ingezet tegen actievoerders toen die vlakbij de ambtswoning van premier Charles Michel met voorwerpen naar agenten gooiden. Ongeveer zestig mensen zijn volgens de politie opgepakt wegens het verstoren van de openbare orde en vernieling. Ook zijn vuurwerk en scheermesjes in beslag genomen.

De betoging begon met de bezetting van een belangrijk kruispunt in de stad door zo’n tweehonderd ‘gele hesjes’. De door de straten trekkende groep is inmiddels uitgegroeid tot vijfhonderd mensen, schat de politie. Er wordt onder meer met rookbommetjes gegooid. Met hekken is de Wetstraat, waar veel gebouwen van zowel de Belgische regering als de Europese instellingen staan, voor het verkeer volledig afgesloten.

Door de acties is de verkeerschaos groot. Zes verkeerstunnels richting het centrum zijn afgesloten en auto’s en bussen worden omgeleid. Ook het tram- en metroverkeer wordt gehinderd. Op politiebevel is een aantal haltes gesloten.

De actievoerders richten zich tegen de Belgische regering en eisen het aftreden van premier Charles Michel. Ze zijn het niet eens met de stijgende kosten voor levensonderhoud. De politie gaf eerder deze week toestemming voor een protestactie maar die werd daarna door organisatoren weer geannuleerd.