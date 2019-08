De politie in Brussel heeft dinsdagochtend na een achtervolging een man doodgeschoten. De in 1990 geboren Fransman reed in op de politie, waarop een agent een schot loste. Het slachtoffer werd geraakt in zijn buik en overleed in een ambulance op weg naar het ziekenhuis.

De andere inzittende van de auto met Frans nummerbord, een bekende van de politie, is opgepakt en wordt verhoord. Het Openbaar Ministerie heeft een onderzoek ingesteld zoals gebruikelijk is als de politie geweld heeft gebruikt.